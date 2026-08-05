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Перминов: опыт Ленобласти по поддержке селлеров Wildberries может стать примером для других регионов

В Ленобласти начали действовать первые региональные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на склад объединенной компании Wildberries и Russ в Красном Бору. По поручению губернатора Александра Дрозденко заработали горячая линия и специальный штаб помощи селлерам.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru заявил, что атаки украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру не имеют оправдания и направлены на то, чтобы нанести ущерб экономике страны, вызвать тревогу среди населения и оказать давление на российский тыл.

«Пострадавшая в ходе налетов инфраструктура – не просто важный элемент платформенной экономики. Это площадка, которую регулярно задействуют представители малого и среднего бизнеса, далеко не всегда обладающие серьезной финансовой подушкой. Именно поэтому им крайне необходима помощь для преодоления последствий атак», — подчеркнул сенатор.

Перминов добавил, что меры, объявленные губернатором Ленобласти, должны помочь стабилизировать ситуацию.

«Важно создать понятные и прозрачные условия взаимодействия всех сторон, чтобы ускорить их реализацию. Программа помощи сейчас обсуждается и на федеральном уровне. Положительный опыт Ленинградкой области, полагаю, будет учтен при ее выработке», - заключил сенатор.

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Ленобласть предприниматели меры поддержки Перминов Wildberries
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