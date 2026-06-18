В Карелии 18 июня 2016 года 14 детей из лагеря «Сямозеро» погибли во время шторма. За день до этого группа, состоявшая из 47 несовершеннолетних и четырёх инструкторов, направилась на спецкурс на плавсредствах по озеру. Одна из лодок перевернулась. Известно, что ребята приехали отдыхать в лагерь из Москвы. Сегодня, когда с момента трагедии прошло ровно 10 лет, рассказываем, как дети оказались во время непогоды на воде.

Фото: МЧС по Республике Карелия / ВК

Погодные условия

По словам представителя МЧС Алексея Ткачева, о грядущей буре людей предупредили с помощью смс-оповещений. Это подтвердили и очевидцы. За несколько дней до трагедии информацию получили участники сплава и даже их родители.

Но в день старта похода - 17 июня - ничего не предвещало беды. Видимо, поэтому мероприятие не отменили.

Местные жители рассказывали, что в ту роковую субботу небо было в тучах, волны на озере - с человеческий рост, а температура воды тогда не поднималась выше 15 градусов.

Трагедия

Программа лагеря «Остаться в живых» в «Школе рейнджеров», которая работала на базе лагеря, предполагала в конце каждой смены обязательную экспедицию или экспресс‑поход. Так как число детей в лагере превышало разрешённое, то для освобождения корпуса их часто отправляли на вылазки. Для подростков, попавших в шторм, был намечен спецкурс «Помор» на каноэ.

При этом гособвинение утверждало, что лагерь получил заключение Роспотребнадзора, запрещающее проводить детские специализированные программы с походами. Однако этот документ не был обязательным. Были и другие причины, почему прогулка по озеру была худшей идеей. Оно по размерам сравнимо с морским заливом, вот только лагерь не располагал спасательными жилетами для детей.

17 июня 2016 года около 11:00 группа из 47 ребят с четырьмя инструкторами отправилась в поход до береговой линии учреждения. Их разместили так: по двенадцать человек - в два пластиковых каноэ SAVA 700, ещё 23 ребёнка - в надувной рафт. Несовершеннолетних облачили в спасательные жилеты для взрослых, которые позже не только не спасли детей, но и сковали их движения в ответственный момент. На берегу группа заночевала.

Фото: пляжа в детском загородном комплексе «Парк-Отель «Сямозеро» за год до трагедии. Источник - МЧС по Республике Карелия / ВК

А на следующий день в районе часа дня ребята под руководством инструкторов отправились дальше. Предполагалось, что участники похода проплывут около 3,7 км до острова Фокенсуари. В последний раз группу видели на песчаном мысе.

Штормовой ветер начался в районе 16 часов. Также есть сведения, что шторм начался ещё раньше - около 13:40. Поднявшийся сильный ветер быстро отнёс рафт в сторону. Двое инструкторов с 23 детьми смогли добраться до острова Элойсварь, где переждали бурю до прибытия спасателей. В МЧС они не обратились.

А каноэ, обладавшие хорошей осадкой, направились дальше. Только управлять ими никто толком не умел. Лодки трепало волнами. В 16:23 одно каноэ перевернулось. Дети оказались в воде, в самом эпицентре бушующей стихии.

Условия, в которые попали юные путешественники, не потянули бы и многие взрослые. Страх, холодная вода, порывистый ветер, срывающий одежду, и туго затянутые жилеты привели к трагическим последствиям. В тот момент сотрудники МЧС проходили учения всего в 100 км от места происшествия. Есть мнение, что спасателям хватило бы менее получаса, чтобы добраться до детей.

18 июня от 12‑летнего Всеволода Заслонова поступило экстренное сообщение фельдшеру скорой помощи Суоярвской больницы Ирине Щербаковой. Медик, приняв крики детей на фоне за смех, проигнорировала его, даже не пометив в журнале. Так о происшествии узнали только утром 19 июня.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что время смерти погибших различалось: некоторые дети скончались почти через сутки после трагедии.

Фото: работы по поиску и спасению 19 июня. Источник - МЧС по Республике Карелия / ВК

Версии по поводу согласия ребят на участие в походе также не совпадают: кто‑то говорил, что никто не принуждал к сплаву, а другие утверждали, что сотрудники лагеря настаивали на вылазке.

Ребят сопровождали четверо инструкторов, которые на самом деле таковыми не являлись. На сайте лагеря было указано, что «80% педсостава имеют педагогическое образование, стаж работы с детьми от трёх лет, с опытом работы во Всероссийском Центре „Орлёнок“». А инструкторы - скаутмастера, наставники военно-патриотического воспитания с опытом организации активного отдыха.

На деле оказалось, что задержанная воспитательница Людмила Васильева была на тот момент третьекурсницей педколледжа в Петрозаводске, а в лагере проходила обязательную практику. В ходе расследования выяснилось, что большинство студентов‑практикантов отправляли в лагерь на принудительной основе. А там руководство направляло их в экстремальные походы с детьми под видом «инструкторов», хотя многие принимали в этом участие впервые, не имея нужных знаний и навыков по спасению при ЧС.

Жертвы трагедии

Фото: поисковые работы на озере 23 июня. Источник - МЧС по Республике Карелия / ВК

О случившемся сообщила одна из пострадавших - Юля Король, которой удалось выбраться на берег и обратиться к жителям деревни Кудама за помощью.

Узнав о произошедшем, те сразу вызвали спасателей и медиков. На поиски детей и сотрудников лагеря отправились и работники соседней турбазы. На их лодке была возможность выйти в шторм, благодаря чему спасли 36 человек, пять из которых были госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Других выживших отогрели в бане и накормили местные жители.

После трагедии было найдено 13 тел погибших детей, один числился без вести пропавшим. В его поисках, которые велись круглосуточно, принимали участие 270 человек, в том числе 40 водолазов. Было задействовано 56 единиц техники - плавсредства, вертолёты и беспилотники. Тело подростка удалось найти с воздуха только утром 26 июня. Его обнаружили на берегу озера утром 26 июня в 2,5 км от предполагаемого места бедствия.

Известно, что утонул из детей только один. Остальные скончались от обморожения или полученных травм.

В двух километрах от Кудамы в память о погибших установлены камень и крест, а рядом построена часовня.

Фото: МЧС по Республике Карелия / ВК

Жалобы на лагерь до трагедии

В 2015 году от родителей поступали жалобы на условия проживания в лагере «Парк-отель Сямозеро», а также на плохое обращение с детьми и отсутствие должного медперсонала. После рассмотрения заявления прокуратура в тот же год провела проверку в учреждении. Все соответствовало стандартам.

Известно, что в 2012 замдиректора «Парк-отеля Сямозеро» осудили за убийство сторожа по неосторожности.

В ходе следствия были задержаны директор лагеря, её заместитель и инструкторы, сопровождавшие детей в злополучном походе.

Ответственность за гибель детей

Бывший директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и её заместитель Вадим Виноградов, который в ходе злополучного похода заменил одного из инструкторов, но не предпринял мер, получили в наказание по девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. В качестве компенсации семьям погибших им назначили: 21,1 миллиона рублей - Решетовой и 18,085 миллиона - Виноградову. Также суд постановил передать органам опеки несовершеннолетних детей экс‑главы лагеря.

Фельдшер Ирина Щербакова, которая проигнорировала звонок погибшего Всеволода Заслонова, в апреле 2017 года была приговорена к трём годам колонии-поселения с отсрочкой наказания на три года - до вступления её дочери в 14‑летний возраст.

Валерий Круподерщиков, работавший инструктором, сперва получил восемь месяцев колонии‑поселения, но в результате истечения сроков давности от заключения его освободили.

Фото: МЧС по Республике Карелия / ВК

Экс‑инструктора лагеря Павла Ильина, бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и и.о. главы указанного управления Людмилу Котович суд оправдал. Прокуратуру такой расклад не устроил. Ведомство несколько раз подавало апелляционные жалобы.

11 сентября 2023 года Петрозаводский городской суд огласил приговор 26‑летнему Валерию Круподерщикову и 27‑летнему Павлу Ильину. Им назначили лишение свободы в колонии общего режима: Круподерщикову - шесть лет, Ильину - пять. Оба молодых человека прошли по статье 238 УК РФ, часть 3: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». А вот Коваленко и Котович так и остались оправданными.

По статье о халатности также был вынесен приговор бывшим сотрудницам департамента труда и социальной защиты Москвы Татьяне Барсуковой и Елене Семкиной, которые были ответственны за организацию оздоровительного отдыха несовершеннолетних. Их 17 мая 2022-го приговорили к четырём с половиной и четырём годам колонии соответственно. Кроме того, суд запретил им работать в государственных и муниципальных структурах на два года. Правда в июне того же года Мосгорсуд освободил обеих женщин от наказания из-за истечения срока давности. Дополнительное наказание с запретом деятельности также не был выполнен, так как основное наказание не привели в исполнение.

Случившееся на Сямозере стало основанием для того, что с 1 января 2017 года в России ввели закон, устанавливающий единые требования к организации детского отдыха.