Правительство расширило список товаров первой необходимости

В списке непродовольственных товаров первой необходимости появилось несколько новых позиций.
Российское правительство уточнило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Теперь в списке 24 пункта. В перечень включили средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие и антисептические.
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20.04.2020 262
Напомним, что на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, не распространяется указ президента о нерабочих днях.