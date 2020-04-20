Правительство расширило список товаров первой необходимости

В списке непродовольственных товаров первой необходимости появилось несколько новых позиций.

Российское правительство уточнило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Теперь в списке 24 пункта. В перечень включили средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие и антисептические.

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Напомним, что на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, не распространяется указ президента о нерабочих днях.