Проложен «бархатный» участок Октябрьской железной дороги в Ленобласти

В Кингисеппском и Гатчинском районах Ленобласти завершен капитальный ремонт «бархатного» участка Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Работы по укладке бесстыкового (также известного, как «бархатный») пути завершены на перегоне между станциями «Разъезд 135 км» и Веймарн, а также на перегоне «Волосово – Кикерино». Всего отремонтировано 10,8 км.