Губернатор Санкт-Петербурга тестируется на COVID-19 ежедневно, результаты тестов отрицательные

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ежедневно проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции, результаты последнего теста отрицательные, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«Губернатор сдаёт тесты ежедневно. Тест, пришедший утром, был отрицательным», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в последние дни губернатор лично не контактировал с председателем городского комитета по здравоохранению, а связывался с ним посредством видеоконференцсвязи или по телефону.

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Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что госпитализирован после появления симптомов ОРВИ и в настоящее время работает удалённо. Все сотрудники комитета прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Он отметил, что надеется в ближайшее время продолжить лечение на дому.