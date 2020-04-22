В сутки на номер «112» поступает более 4 тысяч вызовов от жителей Ленобласти

Региональная Система-112 введена в режим промышленной эксплуатации. Большинство обращений приходится на вызов полиции и скорой помощи.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Оператор Системы-112 одновременно может вызвать на место происшествия сотрудников разных служб и ведомств. Благодаря этому сокращается время комплексного реагирования экстренных служб на сложные происшествия и чрезвычайные ситуации.

Звонок можно сделать круглосуточно со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счету или когда в телефоне нет сим-карты.

Напомним, что круглосуточный прием обращений от жителей региона начался с сентября 2017 года. За это время операторы приняли более 2,1 млн обращений. Сейчас в Центре обработки вызовов Системы–112 работают более 60 операторов посменно.

Ранее ivbg.ru публиковал список телефонов и адресов аварийных служб, дежурных частей МВД, станций и отделений скорой помощи, а также ЖКХ Ленинградской области. Ознакомиться с информацией можно в соответствующем материале.

Вам будет интересно "112" свяжет жителей Ленобласти с медпомощью по вопросу коронавируса Жители Ленобласти, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, могут получить консультацию по телефону «112» в режиме 24/7. За минувшие сутки... 18.03.2020 1001

По информации на 22 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся.

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 41 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе — 537 человек. Всего в России подтверждены 5236 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2275 (43,4%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 57 999 человек во всех регионах страны.