Правительство России представило план-презентацию поддержки граждан, регионов и бизнеса

Правительство России представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в формате презентации.

Презентация состоит из 30 слайдов, на которых раскрыты меры поддержки россиян, регионов и бизнеса. В качестве дополнительных мер 22 апреля начал работу call-центр, в задачу которого входит информирование пострадавших от пандемии предпринимателей о положенных им мерах поддержки.

Получить подробную консультацию можно по номеру телефона +7 800 707-08-85.

Скачать презентацию Правительства России можно по ссылке внизу.