Стоматологи в Гатчине сшили 150 масок для своих коллег

Специалисты стоматологической поликлиники в Гатчине вносят посильный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоматологи решили с пользой использовать освободившееся из-за запрета на плановый прием пациентов время, самостоятельно изготовив для своих коллег 150 тканевых медицинских масок. После приема пациентов с острой болью врачи и младший медицинский персонал возвращаются к швейной машинке, установленной в одном из кабинетов.