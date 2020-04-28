В больницы Петербурга устроились на работу 3 000 студентов

В медицинские учреждения Петербурга во время пандемии COVID-19 устроились на работу более 3 000 студентов-медиков и ординаторов из местных вузов.
По словам вице-губернатора города Владимира Княгинина, не все из них задействованы непосредственно в борьбе с COVID-19. Они заняты на других работах по специальности, в которых наметился дефицит.
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28.04.2020 33