В больницы Петербурга устроились на работу 3 000 студентов

В медицинские учреждения Петербурга во время пандемии COVID-19 устроились на работу более 3 000 студентов-медиков и ординаторов из местных вузов.

По словам вице-губернатора города Владимира Княгинина, не все из них задействованы непосредственно в борьбе с COVID-19. Они заняты на других работах по специальности, в которых наметился дефицит.