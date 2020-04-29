Фото: в особняке купца Сергеева в Выборге проведены противоаварийные работы  

Противоаварийные работы проведены в доме купца Сергеева в Выборге. Строение возведено в середине XIX века.
По словам главы комитета по культуре Ленобласти Владимира Цоя, ведется работа над проектом полноценной реставрации исторического здания. Если проект будет сдан в 2020 году, соответствующий тендер запустят уже в 2021 году.
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