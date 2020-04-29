Фото: в особняке купца Сергеева в Выборге проведены противоаварийные работы  

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Противоаварийные работы проведены в доме купца Сергеева в Выборге. Строение возведено в середине XIX века.

По словам главы комитета по культуре Ленобласти Владимира Цоя, ведется работа над проектом полноценной реставрации исторического здания. Если проект будет сдан в 2020 году, соответствующий тендер запустят уже в 2021 году.

Фото: здесь и далее vk.com/id432917

Вам будет интересно
В Ленобласти определились финалисты конкурса #ленинградскийсадовод
В финал вышли 16 фотографий, победителей конкурса #ленинградскийсадовод выберут 28 апреля. Организаторы конкурса подвели промежуточные итоги: в финал вышли 16 фотографий:...
28.04.2020 82