СК предъявил обвинение директору мусорного завода в Янино — видео

Речь идет о заводе по механизированной переработке бытовых отходов, расположенного в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти. По версии следствия, директор игнорировал экологические требования.

Следственный комитет Ленобласти предъявил обвинение директору завода по статье «хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

Следствие отмечает, что ранее к предприятию применялись меры административной ответственности за экологические нарушения, но отходы на территории завода продолжали размещаться с нарушениями, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

А именно, допущено ненадлежащее размещение, а также складирование отходов, что повлекло загрязнение почв химическими веществами, дренажных и водоотводных канав, имеющих связь с обводными канавами общего пользования. К тому же нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к третьему классу опасности. Также имеется ряд других нарушений правил обращения с отходами.

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В результате проведенного комплекса следственных действий и экспертных исследований установлено, что именно директор завода, являясь должностным лицом, допустил нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Расследование уголовного дела продолжается.