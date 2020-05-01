Видео: ГИБДД проверяет все автомобили на въезде в Пикалево

С 30 апреля в Пикалево Бокситогорского района Ленобласти ввели карантин.

В связи с этим на въезде в город начали дежурить наряды ГИБДД: въезд любого транспорта, кроме автомобилей местных жителей, транзитного и доставки на местные предприятия, запрещен.

Также на въезде установлены информационные знаки, предупреждающие об ограничительных мерах.

Ранее мы сообщали, что с 30 апреля также введен карантин в Первомайском Выборгского района. Постановление регионального Правительства на основании предписания Главного санитарного врача по Ленобласти подписано губернатором Александром Дрозденко.