Педагог из Выборга стала “Учителем-дефектологом года” в Ленобласти

Учитель-дефектолог из Выборга Снежана Хомета стала победительницей областного конкурса профессионального педагогического мастерства.

Конкурс впервые проходил в дистанционном формате. В нем приняли участие 12 учителей, которые представили свои творческие материалы по двум заочным турам.

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По итогам, в номинации “Учитель-дефектолог года” победила педагог из Выборга Снежана Хомета. Лауреатами стали учителя-логопеды детских садов Оксана Позднякова из Приозерского района и Ольга Смирнова из Киришского района .