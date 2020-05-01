Педагог из Выборга стала “Учителем-дефектологом года” в Ленобласти

Учитель-дефектолог из Выборга Снежана Хомета стала победительницей областного конкурса профессионального педагогического мастерства.
Конкурс впервые проходил в дистанционном формате. В нем приняли участие 12 учителей, которые представили свои творческие материалы по двум заочным турам.
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30.04.2020 398
По итогам, в номинации “Учитель-дефектолог года” победила педагог из Выборга Снежана Хомета. Лауреатами стали учителя-логопеды детских садов Оксана Позднякова из Приозерского района и Ольга Смирнова из Киришского района .