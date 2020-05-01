В майские праздники двигаться по территории Ленобласти придется без остановок

С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая автомобилистам следует передвигаться по Ленобласти без остановок — до пункта назначения или до ближайшего выезда с территории региона.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, исключением является экстренные остановки, также эти ограничения не распространяются на служебный транспорт, работников экстренных, коммунальных и дорожных служб.
Соответствующее постановление правительства Ленинградской области об обеспечении безостановочного транзита подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко.
Напомним, что с 30 апреля в Пикалево Бокситогорского района и Первомайском Выборгского района ввели карантин. Въезд любого транспорта, кроме автомобилей местных жителей, транзитного и доставки на местные предприятия, запрещен.