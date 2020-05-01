В майские праздники двигаться по территории Ленобласти придется без остановок

С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая автомобилистам следует передвигаться по Ленобласти без остановок — до пункта назначения или до ближайшего выезда с территории региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, исключением является экстренные остановки, также эти ограничения не распространяются на служебный транспорт, работников экстренных, коммунальных и дорожных служб.

Соответствующее постановление правительства Ленинградской области об обеспечении безостановочного транзита подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Видео: ГИБДД проверяет все автомобили на въезде в Пикалево С 30 апреля в Пикалево Бокситогорского района Ленобласти ввели карантин. В связи с этим на въезде в город начали дежурить наряды... 01.05.2020 83

Напомним, что с 30 апреля в Пикалево Бокситогорского района и Первомайском Выборгского района ввели карантин. Въезд любого транспорта, кроме автомобилей местных жителей, транзитного и доставки на местные предприятия, запрещен.