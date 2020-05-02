Антикоронавирусный рейд прошел в Пикалево

В Пикалево Бокситогорского района вчера, 1 мая, прошел антикоронавирусный рейд. Участники искали нарушителей самоизоляции и коронавирусных ограничений, действующих в регионе.

В патрулировании были задействованы сотрудники правоохранительных органов, представители местной администрации и комитета по местному самоуправлению Ленобласти. Они провели профилактические беседы с местными жителями и осмотрели спортивные и детские площадки.