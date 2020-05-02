В Тихвине неизвестный подкараулил мужчину и отобрал продукты

Днем 1 мая в полицию обратился житель Тихвина. Он заявил, что незадолго до этого вышел из магазина «Пятерочка» на площади Свободы, после чего повстречался с неизвестным.

Так, злоумышленник отобрал у жертвы продукты, а также кошелек, где лежали 8 тысяч рублей. Затем нападавший поспешил скрыться на такси.

Пострадавший запомнил номер машины и передал информацию полицейским. Ведется розыск.

Ранее ivbg.ru писал, что жительница Киришского района напала на стройплощадку и избила охранника. Установлено, что женщина прописана в Петербурге, а 14 лет назад была судима за убийство.