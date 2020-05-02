Жителей Ленобласти ждут кратковременные дожди и гроза 3 мая

Согласно последним данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», жителей Ленобласти 3 мая ждет облачная, ночью с прояснениями погода.

Кроме того, синоптики обещают ночью местами, утром, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Во второй половине дня на востоке прогнозируется местами гроза.

Ветер ночью ожидается юго-восточный, днём южный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, на востоке местами до 0 градусов, днём от +15 до +20 градусов, в прибрежных районах от +10 до +13 градусов.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем меняться мало.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что жаркая погода может обойти город стороной грядущим летом.