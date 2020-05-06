У министра культуры России выявили коронавирус

Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации министра культуры Ольги Любимовой речи не идет.

Глава минкультуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. По ее словам, болезнь протекает в легкой форме. Министр сейчас находится дома и работает удаленно.

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