В Ленобласти продолжается благоустройство военных памятников

Сегодня, 7 мая, в Ленобласти продолжается акция #субботникиПобеды, в ходе которой участники убрали территорию заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», мемориал «Лемболовская твердыня».

Мемориал находится во Всеволожском районе, его частью является Памятник летчикам 44-го авиаполка. Аналогичные работы провели с памятником «Партизанская слава» в Луге.

Кроме того, в Зайцево на братском захоронении и возле памятных знаков в Заозерье и Дружной Горке Гатчинского района сотрудники администрации Дружногорского поселения и поселковой библиотеки высадили цветы.

Акция #субботникиПобеды длится до 9 мая. Участие принимают сотрудники областных комитетов, районных администраций, волонтеры, активисты, музейные работники, специалисты коммунальных служб. Мероприятия проходят с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Ранее ivbg.ru писал, что ветеринары Ленобласти участвуют в акции #субботникиПобеды. Так, коллектив Лужской станции по борьбе с болезнями животных провел субботник на воинском захоронении в деревне Лунец.