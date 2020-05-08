В Ленобласти на следующей неделе пройдут плановые отключения света

На предстоящей неделе жители пяти районов Ленобласти временно останутся без света.
ЛОЭСК сообщает, что с 12 по 17 мая в 19 населенных пунктах Ленобласти пройдут работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращена подача электричества в следующих районах:
- Лужский район: Луга, Толмачево;
- Гатчинский район: Гатчина, Тайцы;
- Кировский район: Отрадное, Шлиссельбург, Кировск;
- Всеволожский район: Павлово;
- Тосненский район: Тосно, Ульяновка, Гладкое, Красный Бор;
- Также отключения электричества пройдут в Кингисеппе, Волосово, Сланцах, Сосновом Бору, Подпорожье, Волхове и Тихвине.
Более подробную информацию о времени и адресах отключения можно узнать на сайте «ЛОЭСК».