В Ленобласти на следующей неделе пройдут плановые отключения света

На предстоящей неделе жители пяти районов Ленобласти временно останутся без света.

ЛОЭСК сообщает, что с 12 по 17 мая в 19 населенных пунктах Ленобласти пройдут работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращена подача электричества в следующих районах:

Лужский район: Луга, Толмачево;

Гатчинский район: Гатчина, Тайцы;

Кировский район: Отрадное, Шлиссельбург, Кировск;

Всеволожский район: Павлово;

Тосненский район: Тосно, Ульяновка, Гладкое, Красный Бор;

Также отключения электричества пройдут в Кингисеппе, Волосово, Сланцах, Сосновом Бору, Подпорожье, Волхове и Тихвине.

Более подробную информацию о времени и адресах отключения можно узнать на сайте «ЛОЭСК».