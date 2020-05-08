В Ленобласти на следующей неделе пройдут плановые отключения света

Автор: Гузель Галимова
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На предстоящей неделе жители пяти районов Ленобласти временно останутся без света. 

ЛОЭСК сообщает, что с 12 по 17 мая в 19 населенных пунктах Ленобласти пройдут работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращена подача электричества в следующих районах:

  • Лужский район: Луга, Толмачево;
  • Гатчинский район: Гатчина, Тайцы;
  • Кировский район: Отрадное, Шлиссельбург, Кировск;
  • Всеволожский район: Павлово;
  • Тосненский район: Тосно, Ульяновка, Гладкое, Красный Бор;
  • Также отключения электричества пройдут в Кингисеппе, Волосово, Сланцах, Сосновом Бору, Подпорожье, Волхове и Тихвине.

Более подробную информацию о времени и адресах отключения можно узнать на сайте «ЛОЭСК».