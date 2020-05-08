Для компаний-экспортеров Ленобласти провели обучающие семинары

В вебинарах приняли участие 270 представителей компаний-экспортеров Ленобласти.

Центр развития промышленности Ленобласти провел шесть вебинаров в рамках месяца сертификации. В частности, были затронуты темы европейской сертификации в ситуации переформатирования рынков из-за кризиса, о преимуществах сертификации, ее видах для пищевых и производственных предприятий, предъявляемых на международных рынках, сотрудничестве с Финляндией в период пандемии и многое другое.

По итогам вебинаров в центр поступило 10 запросов на поиск зарубежных партнеров и 15 запросов на международную сертификацию.

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