Более 47 тысяч семей Ленобласти получили единовременные выплаты на детей

Общая сумма единовременных выплат многодетным и малоимущим семьям Ленобласти составила 148,8 млн рублей.
47 891 заявителей автоматически получили единовременные выплаты 3000 рублей на ребенка в связи с пандемией коронавируса. Сейчас на рассмотрении находятся еще 400 заявлений от многодетных и малообеспеченных семей. Ранее они не были получателями материальной помощи, поэтому документы требуют рассмотрения.
Также с 27 апреля комитет по соцзащите начал перечислять по 2 тысячи рублей людям с хроническими заболеваниями, которые получают минимальную пенсию и находятся на самоизоляции.
По данным на 30 апреля было одобрено 67 заявлений от безработных граждан на выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка и 2 184 заявления — от индивидуальных предпринимателей, временно оставшиеся без дохода.