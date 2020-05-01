Более 47 тысяч семей Ленобласти получили единовременные выплаты на детей

Общая сумма единовременных выплат многодетным и малоимущим семьям Ленобласти составила 148,8 млн рублей.

47 891 заявителей автоматически получили единовременные выплаты 3000 рублей на ребенка в связи с пандемией коронавируса. Сейчас на рассмотрении находятся еще 400 заявлений от многодетных и малообеспеченных семей. Ранее они не были получателями материальной помощи, поэтому документы требуют рассмотрения.

Также с 27 апреля комитет по соцзащите начал перечислять по 2 тысячи рублей людям с хроническими заболеваниями, которые получают минимальную пенсию и находятся на самоизоляции.

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По данным на 30 апреля было одобрено 67 заявлений от безработных граждан на выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка и 2 184 заявления — от индивидуальных предпринимателей, временно оставшиеся без дохода.