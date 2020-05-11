Путин поручил к 1 июня разработать план по восстановлению экономики и занятости населения

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам совещания с руководителями высших исполнительных органов, прошедшего 28 апреля.
Основные позиции утвержденного перечня:
- К 1 июня Правительство России должно сформировать общенациональный план действий по восстановлению экономики страны, занятости и доходов населения.
- К 12 мая Правительство России и рабочая группа Госсовета должны сформировать рекомендации по поэтапной отмене ограничений из-за COVID-19 в регионах.
- До 25 мая решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты социальным работникам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.
- До 20 мая Правительство России должно проработать увеличение предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года.
- До 20 мая Правительство России и МЧС должны представить предложения по развертыванию полевых госпиталей для снижения распространения COVID-19.
- К 20 мая ответственные лица должны определятся с льготным исчислением стажа для медицинского персонала, принимающего участие в борьбе с COVID-19.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Кремля.
Вам будет интересно
Во время интервью «ЛенТВ24» Александр Дрозденко рассказал, что, где и как будет работать в Ленобласти после снятия ограничений 12 мая. Таким...
11.05.2020 206