Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается  

Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается.
При этом массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены. А режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
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