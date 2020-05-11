Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается  

Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается.

При этом массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены. А режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.