В Ленобласти трех спасенных тюленей выпустили на волю после реабилитации — видео

В Выборгском районе Ленобласти на волю выпустили трех серых тюленей, за которыми присматривали сотрудники центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

Как сообщает ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, на свободу отправились две самки и один самец, их выпустили в бухте Окуневой. В центр они попали в апреле, истощенных малышей обнаружили в Сестрорецке, Сосновом Бору и Комарово. Сейчас тюлени отъелись и набрали необходимый вес — 40, 42 и 46 килограммов.

Ранее мы сообщали, что 11 спасенных тюленят готовят выпустить в Финский залив. Малышам предстоит пройти последний этап реабилитации перед тем, как их отпустят на волю.