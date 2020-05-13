Стало известно, где 13 мая зафиксированы 66 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксирован 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Ленобласти заболевших – 1706 человек. Выздоровели – 490 человек.

Динамика по населенным пунктам и районам:

  • Волосово;
  • Каложицы, Волосовский район;
  • Каськово, Волосовский район;
  • Торосово, Волосовский район;
  • Терпилицы, Волосовский район;
  • Волхов;
  • Колчаново, Волховский район;
  • Мурино, Всеволожский район;
  • Выборг;
  • Первомайское, Выборгский район;
  • Селезнево, Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Тайцы, Гатчинский район;
  • Суйда, Гатчинский район;
  • Никольское, Гатчинский район;
  • Сиверский, Гатчинский район;
  • Ляды, Гатчинский район;
  • Вырица, Гатчинский район;
  • Старые Низковицы, Гатчинский район;
  • Коммунар, Гатчинский район;
  • Дружная Горка, Гатчинский район;
  • Большие Борницы, Гатчинский район;
  • Старицы, Гатчинский район;
  • Кингисепп;
  • Кириши;
  • Кировск;
  • Шлиссельбург, Кировский район;
  • Отрадное, Кировский район;
  • Назия, Кировский район;
  • Новоселье, Ломоносовский район;
  • Сланцы;
  • Тихвин;
  • Бор, Тихвинский район.
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