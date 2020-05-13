Стало известно, где 13 мая зафиксированы 66 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксирован 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в Ленобласти заболевших – 1706 человек. Выздоровели – 490 человек.
Динамика по населенным пунктам и районам:
- Волосово;
- Каложицы, Волосовский район;
- Каськово, Волосовский район;
- Торосово, Волосовский район;
- Терпилицы, Волосовский район;
- Волхов;
- Колчаново, Волховский район;
- Мурино, Всеволожский район;
- Выборг;
- Первомайское, Выборгский район;
- Селезнево, Выборгский район;
- Гатчина;
- Тайцы, Гатчинский район;
- Суйда, Гатчинский район;
- Никольское, Гатчинский район;
- Сиверский, Гатчинский район;
- Ляды, Гатчинский район;
- Вырица, Гатчинский район;
- Старые Низковицы, Гатчинский район;
- Коммунар, Гатчинский район;
- Дружная Горка, Гатчинский район;
- Большие Борницы, Гатчинский район;
- Старицы, Гатчинский район;
- Кингисепп;
- Кириши;
- Кировск;
- Шлиссельбург, Кировский район;
- Отрадное, Кировский район;
- Назия, Кировский район;
- Новоселье, Ломоносовский район;
- Сланцы;
- Тихвин;
- Бор, Тихвинский район.
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