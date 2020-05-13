Новых заболеваний COVID-19 не зафиксировано в шести районах Ленобласти 13 мая

Количество заболевших COVID-19 в Ленобласти держится на уровне 60-70 человек в сутки. Резких скачков удается избежать. Некоторые районы особенно успешно сопротивляются инфекции.

По состоянию на 13 мая во Всеволожском и Ломоносовском районах зафиксировано по одному случаю заболевания. Несмотря на близость к Петербургу, на этих территориях количество зараженных не увеличивается.

В шести районах Ленобласти и в Сосновом Бору на 13 мая новых случаев COVID-19 не зафиксировано. А самыми успешными в борьбе с инфекцией являются Лужский и Лодейнопольский районы, где за весь период пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у восьми человек, четверо из которых выздоровели.