Часть дорожных работ предложат оставшимся без дохода из-за COVID жителям Ленобласти

Часть работ по дорожному хозяйству предложат потерявшим доход из-за распространения коронавируса жителям Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона Александра Дрозденко, власти могут привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысячи человек по всей Ленинградской области. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее.
По его словам, в настоящее время проект постановления об общественных работах находится на согласовании, проводятся необходимые расчёты.
В пресс-службе напомнили, что решение о введении общественных работ как дополнительного заработка оставшимся без работы в период пандемии жителям области было принято в конце апреля.
В Ленинградской области коронавирусом заболели 1706 человек, вылечились 490, умерли шесть человек.