Часть дорожных работ предложат оставшимся без дохода из-за COVID жителям Ленобласти

Часть работ по дорожному хозяйству предложат потерявшим доход из-за распространения коронавируса жителям Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Часть работ по дорожному хозяйству станут общественными. Их предложат потерявшим доход жителям Ленинградской области», — сказано в сообщении.

По словам главы региона Александра Дрозденко, власти могут привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысячи человек по всей Ленинградской области. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее.

«Если потребуется организация доставки до места работы, привлечём транспортные компании, у которых также сегодня сократился объем работ, а для организации обедов — предприятия общепита. Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям возможность работать и зарабатывать», — сказал Дрозденко.

По его словам, в настоящее время проект постановления об общественных работах находится на согласовании, проводятся необходимые расчёты.

В пресс-службе напомнили, что решение о введении общественных работ как дополнительного заработка оставшимся без работы в период пандемии жителям области было принято в конце апреля.

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