Обход опасного моста в Шальдихе построят за 51 млн рублей

Четыре деревни в Кировском районе Ленобласти свяжет с федеральной дорогой новая трасса. Стоимость проекта – 51 млн рублей.

Победитель электронного аукциона на реконструкцию километрового участка дороги «Войпала – Сирокасска – Горная Шальдиха» определен. Им стало ООО «Регионмостострой» из Башкирии. Согласно техническому заданию, работы по строительству с обустройством водопропускной трубы через реку Рябиновка должны быть завершены к июлю 2021 года.