Житель Волховского района предстанет перед судом за убийство и попытку сжечь очевидца

В отношении 32-летнего жителя садоводства «Пурово-3» в Волховском районе возбуждено два уголовных дела: о покушении на убийство и за само убийство.

Следствие считает, что мужчина пытался сжечь свидетеля убийства. Так, в декабре прошлого года он во время пьяной драки в садоводстве «Якорь» ударил 33-летнего оппонента ножом в сердце, после чего тот скончался. Затем мужчина решил сжечь следы преступления, в результате поджег дом, где находился очевидец.

В ночь на 2 декабря подозреваемый задержан. Он находится под стражей.

Ранее ivbg.ru писал, что жительница Мурино убила своего сожителя ножом. Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между сожителями разгорелся конфликт.