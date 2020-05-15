Александр Дрозденко проверил соблюдение масочного режима во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе в магазинах и общественных местах соблюдение противоэпидемических мер будет контролировать специальная группа, в которую войдет Александр Дрозденко.
Глава Ленобласти уже посетил несколько торговых точек, скверы и спортивные площадки в Сертолово и Агалатово. Он подчеркнул, что 47 регион одним из первых в стране пошел на возобновление работы в сфере услуг и бизнеса.
Проверяющие обратили внимание на покупателей и наличие масок в магазине для продажи или раздачи. Продавцы и обслуживающий персонал также должны носить маски и перчатки.
Кроме того, во всех торговых предприятиях для посетителей должна быть размещена доступная информация о принятых мерах и телефон «горячей линии» для обращений при их несоблюдении. Все эти требования обозначены в соответствующем постановлении правительства Ленинградской области.
Ранее ivbg.ru писал, что в Гатчине волонтеры бесплатно раздали медицинские маски. Добровольцев можно было встретить утром на остановках общественного транспорта и на въезде в город.