Александр Дрозденко проверил соблюдение масочного режима во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе в магазинах и общественных местах соблюдение противоэпидемических мер будет контролировать специальная группа, в которую войдет Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти уже посетил несколько торговых точек, скверы и спортивные площадки в Сертолово и Агалатово. Он подчеркнул, что 47 регион одним из первых в стране пошел на возобновление работы в сфере услуг и бизнеса.

«Но одновременно мы ужесточили масочный режим, у нас запрещено находиться без масок в торговых центрах, в сфере обслуживания, в аптеках, на почте. При этом персонал должен быть в масках и перчатках. Сегодня я заехал в Сертолово посмотреть, как здесь соблюдается режим. Еще есть те, кто не приветствует наше решение. Но я надеюсь, что то доверие, с которым мы пошли навстречу бизнесу и населению будет оправдано соблюдением дисциплины», — поделился Александр Дрозденко, добавив, что от этого будут зависеть дальнейшие действия по ослаблению режима самоизоляции.

Проверяющие обратили внимание на покупателей и наличие масок в магазине для продажи или раздачи. Продавцы и обслуживающий персонал также должны носить маски и перчатки.

Кроме того, во всех торговых предприятиях для посетителей должна быть размещена доступная информация о принятых мерах и телефон «горячей линии» для обращений при их несоблюдении. Все эти требования обозначены в соответствующем постановлении правительства Ленинградской области.

Ранее ivbg.ru писал, что в Гатчине волонтеры бесплатно раздали медицинские маски. Добровольцев можно было встретить утром на остановках общественного транспорта и на въезде в город.