В Гатчине бесплатно раздали медицинские маски

Волонтеры продолжают раздавать жителям Ленобласти медицинские маски.

Так, сегодня, 15 мая, на улицах Гатчины волонтеры партии «Единая Россия» бесплатно раздали более полутора тысяч масок. Добровольцев можно было встретить утром на остановках общественного транспорта у Балтийского и Варшавского вокзалов, на проспекте 25 Октября и на въезде в город.

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Напомним, что в некоторых районах 47 региона введен “масочный режим”: в магазин, аптеку или поездки на работу обязательно нужно надеть маску. Соцзащита со следующей недели начнет бесплатно выдавать маски многодетным и малообеспеченным семьям, а также пенсионерам и инвалидам с минимальной пенсией. Также волонтеры на улицах нескольких населенных пунктов бесплатно раздают медицинские маски.