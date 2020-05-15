Прокуратура Ленобласти проверяет начисление выплат медикам

Прокуратура Ленобласти проверяет полноту и своевременность выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами.

Прокурор области Борис Марков поручил незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав указанных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ivbg.ru писал, что Ленобласть выплатит дополнительные пособия на детей с 16 до 18 лет. Всего на выплаты будет направлено 9 млн 369 тыс. рублей. Средства будут перечислены автоматически, то есть заявления на них писать не потребуется.