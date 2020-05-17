В Выборге волонтеры будут раздавать маски 18 мая

В Выборге 17 мая пройдет бесплатная раздача одноразовых медицинских масок. При этом сами добровольцы также будут в средствах индивидуальной защиты.

Уточняется, что встретить их можно по будет в период с 14 до 15 часов по следующим адресам:

Гипермаркет «Карусель» (ул. Госпитальная, д. 1);

Красная площадь;

Гипермаркет «Лента» (Железнодорожный туп., д. 4);

ТЦ «Находка» (Ленинградское шоссе, д. 57);

Пересечение улиц Приморская и Гагарина (угол бывшего ТЦ «Гдыня»).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области льготникам будут бесплатно раздавать маски. По предварительным расчетам, нововведение распространяется на 150 тысяч человек. Выдача масок должна начаться 20 мая.