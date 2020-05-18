Главу поселения в Приозерском районе оштрафовали за игнорирование требований прокуратуры

Автор: Гузель Галимова
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Глава Ромашкинское сельское поселение не устранил нарушение по требованию прокуратуры, в связи с чем его привлекли к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, администрация нарушила законодательство в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 10 марта прокурор обязал устранить нарушения, но глава проигнорировал требования. В связи с этим его привлекли к административной ответственности. 

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По решению суда главе поселения придется заплатить штраф в 2 тыс. рублей.