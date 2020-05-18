Александр Дрозденко пообещал помочь тяжелобольной жительнице Бокситогорского района

Во время “прямой линии” к Александру Дрозденко обратилась жительница Бокситогорского района с просьбой помочь тяжелобольной девочке.

Девочку воспитывают бабушка и дедушка, у нее синдром низкорослости в тяжелой степени и ноги просто атрофируются. Эльвире необходима срочная операция, врачи рекомендовали протезирование в Петербурге или в Москве, но протезы можно заказать только в Европе.

“Сейчас такая ситуация, никто не может помочь. Может, вы подскажете, я знаю, сколько вы судеб поддержали”, – рассказала жительница Бокситогорского района.

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Александр Дрозденко попросил прислать все данные, в том числе, название медучреждений, которые должны были ее оперировать. Он посмотрит, что можно сделать с помощью бюджета Ленобласти. Если же этот вопрос нельзя будет решить с помощью области, то Александр Дрозденко обратиться к медицинским компаниям, которые работают с областью