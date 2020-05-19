В Ленобласти установили памятник ГАЗ-63

Установкой памятника занимались военнослужащие ЗВО.
По информации пресс-службы Западного военного округа в Ленобласти был установлен памятник ГАЗ-63.
Автомобиль является первой серийной полноприводной машиной, которую широко использовали в послевоенные десятилетия.
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На постаменте также появилась надпись: «Советским и российским воинам-ремонтникам, верным сынам Отечества, посвящается».