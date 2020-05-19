В Ленобласти установили памятник ГАЗ-63

Автор: Александр Селиванов
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Установкой памятника занимались военнослужащие ЗВО.

По информации пресс-службы Западного военного округа в Ленобласти был установлен памятник ГАЗ-63.

Автомобиль является первой серийной полноприводной машиной, которую широко использовали в послевоенные десятилетия.

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18.05.2020 127

На постаменте также появилась надпись: «Советским и российским воинам-ремонтникам, верным сынам Отечества, посвящается».