В Ленобласти установили памятник ГАЗ-63

Установкой памятника занимались военнослужащие ЗВО.

По информации пресс-службы Западного военного округа в Ленобласти был установлен памятник ГАЗ-63.

Автомобиль является первой серийной полноприводной машиной, которую широко использовали в послевоенные десятилетия.

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На постаменте также появилась надпись: «Советским и российским воинам-ремонтникам, верным сынам Отечества, посвящается».