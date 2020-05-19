Более 100 тысяч медиков, работающих с зараженными коронавирусом, получили выплаты

Сегодня днем, 19 мая, проходит совещание с Владимиром Путиным по вопросам выплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом.

Президент заявил, что из 52 млрд рублей, выделенных на поддержку врачей, в регионы поступили уже 50,1 млрд. Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил в своем докладе, что соответствующие выплаты не облагаются налогом на физические лица.

По словам министра, доплаты уже получили более 30 тыс врачей и более 77 тыс среднего медперсонала.

Всего утверждено два вида выплат: всем, кто работает с больными в скорой помощи, амбулаторно и в стационарах, положено от 16 тысяч до 80 тысяч рублей, и сверх этого — за особо важные работы в стационаре и скорой. Эти суммы составят от 25 тысяч до 80 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru писал, что до 20 мая все медработники Ленинградской области получат положенные выплаты. Поступление насчет выплат проконтролирует комиссия финансового контроля.