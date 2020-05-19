Экономику России и занятость после COVID-19 будут восстанавливать в три этапа – СМИ

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабинете министров, Правительство России подготовило проект восстановления экономики и доходов граждан после пандемии COVID-19.

План рассчитан до конца 2021 года и состоит из трех стадий:

Стадия адаптации (лето – осень 2020 года) – предотвращение рецессии, стабилизация ситуации. Стадия восстановления (конец 2020 года – начало 2021 года) – выход на траекторию устойчивого роста. Стадия активного роста (вторая половина 2021 года) – обеспечение активного роста экономики.

Согласно плану, экономические ограничения из-за COVID-19 будут сняты на «стадии активного роста».

Редакция ivbg.ru напоминает: 28 апреля президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 июня подготовить план восстановления экономики после COVID-19.