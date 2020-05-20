Вывозной рейс с жителями Ленобласти из Парижа прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» c россиянами прибыл из Парижа в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно этим данным, рейс SU2463 Париж — Санкт-Петербург — Москва прилетел в Пулково в 20.35 мск.

Ранее говорилось, что на борту самолёта находятся 244 человека.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, этим рейсом в Пулково прилетят 78 человек, большинство из них — жители Петербурга и Ленинградской области. Остальные отправятся в Москву.

Сразу после прибытия самолёта в аэропорту «Пулково» у пассажиров возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. Все действия с прилетевшими из других стран проводятся в специально оборудованной, закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. К месту проживания или самоизоляции пассажиров вывозных рейсов перевозят организованно на автобусах в сопровождении ГИБДД.

С начала апреля через аэропорт «Пулково» в Россию вернулись более 2200 человек.

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