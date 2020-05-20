Жителей Ленобласти предупреждают о мошенничестве с телеприставками

С началом дачного сезона участились случаи мошенничества при продаже телевизионных приставок, которые якобы принимать более 100 цифровых каналов без абонентской платы.

Сотрудники «Российской телевизионной и радиовещательной сети» рассказали, что вместо “усовершенствованных” телеприставок мошенники продают стандартные приставки, порой низкого качества. Например, в некоторых интернет-магазинах, можно встретить телеприставку, которая способна принимать 180 каналов и купить ее можно по акции всего за 179 рублей. Обычная цена — 3990 рублей. Такая приставка встречается под тремя названиями: Smart TV 5, Union-1080, VEVö.

Высокое качество указанных выше моделей подтверждает “сотрудника РТРС — ведущего инженера Сергей Антонов”. Однако в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» такого сотрудника нет. К тому же службы и филиалы РТРС не продают и не рекламируют приемное оборудование, не оказывают платных услуг по его подключению и настройке.

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РТРС рекомендует пользователям внимательно относиться к выбору приставок. Оператор цифрового эфирного телевещания транслирует 20 цифровых каналов в каждом регионе и местные телеканалы в аналоговом формате. Принять все эфирные телеканалы страны единым пакетом невозможно.

О том, как выбрать приставку, можно узнать на сайте РТРС.