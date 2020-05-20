Препарат против осложнений при COVID-19 тестируется в Петербурге

В медицинских учреждениях Петербурга начались испытания нового препарата против одного из осложнений при коронавирусной инфекции COVID-19.

Действие препарата «Левилимаб» проверяется на пациентах с тяжелой степенью заболевания. Результаты положительные: испытуемые меньше находятся в стационаре, а 13 из 60 уже выписаны в удовлетворительном состоянии.

Государственная регистрация препарата будет проводиться в период конца мая – начала июня 2020 года.