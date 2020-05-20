Биолог Павел Глазков снял сюжет об одном из самых крупных пауков юга России

Автор и ведущий канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял сюжет об одном из самых крупных пауков юга России – аргиопе дольчатой или паук-патиссон.

В видеорепортаже он поделился интересными фактами из жизни пауков. Второе название паук получил благодаря овощу — брюшко у него плоское, а край имеет форму патиссона. Аргиопа дольчатая относится к семейству пауков-кругопрядов, потому что вьет круглую — колесовидную — ловчую сеть.

С помощью яда, выделяемого при укусе, паук обездвиживает добычу, а затем ловко заворачивает ее в широкую паутинную пленку. Яд не только обездвиживает жертву, но и переваривает ее. И через пару часов паук из жертвы буквально выпивает питательный “супчик”.

Отмечается, что паучиха в несколько раз крупнее самца. После спаривания паучиха наносит своему партнеру смертельный укус, и через пару часов высасывает из него питательный бульончик, оставляя от самца только каркас его тела. Оплодотворенная самка еще активнее начинает охотиться.

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Вблизи паутины самка плетет специальный кокон в виде кувшинчика с крышечкой. За сезон размножения она может свить и заполнить оплодотворенными яйцами до пяти коконов. В каждом — несколько сотен яиц.