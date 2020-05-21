В Санкт-Петербурге водитель легковушки сбил пожилую женщину и скрылся

Дорожное происшествие случилось вечером 20 мая в Кировском районе Северной столицы.

По информации дорожной полиции, водитель неустановленного автомобиля сбил не трассе пожилую женщину, которая находилась на территории автобусного кольца. Водитель с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Сотрудники полиции ведут розыск водителя.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.