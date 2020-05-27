Работу рынков без ограничения ассортимента разрешили в Ленобласти

Ограничения в работе ярмарок все еще сохраняются.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства и подписаны губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Согласно новым поправкам, во всех районах области с сегодняшнего дня разрешена работа рынков – возможна торговля как продуктами, так и непродовольственными товарами. Ярмарки в первой и второй зонах могут работать исключительно в части торговли продуктами питания. При этом обязательное условие – использование масок покупателями и продавцами.

Напомним, что регион поделен на три зоны, в зависимости от показателей по заболеваемости. Ранее Роспотребнадзор внес корректировки в красную зону, запретив работу предприятий общественного питания, временных ярмарок и рынков. Ленобласть среди первых в России начала ослаблять ограничения по COVID-19.