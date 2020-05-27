Путин: Число официально безработных в России достигло 1,9 млн человек

Официальное количество безработных в России достигло 1,9 млн человек. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда.

“Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет. Собственно говоря, здесь нет ничего для нас неожиданного”, — сказал Владимир Путин.

Ранее, глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить доплату в 3000 руб. для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных, а минимальное пособие по безработице увеличить в три раза – до 4500 рублей.