Губернатор Ленобласти поручил максимально дать «зеленый свет» бизнесу

Глава Ленобласти поручил правительству региона работать 24/7 для скорейшего восстановления экономики.

«Пока я не вижу пессимистичного прогноза восстановления экономики Ленинградской области. Уже сегодня «открытость» нашей экономики – 90%, всего 10,2% предприятий, которые не работают. У нас есть все возможности для восстановления, надо просто системно работать и искать точки роста в каждой отрасли и поддерживать их», – отметил Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко поручил в рамках проводимых органами госвласти закупок отдавать предпочтение производителям и поставщикам из Ленобласти, а также максимально дать «зеленый свет» бизнесу.

«Мы даем зеленый свет всем инвесторам, которые приходят к нам. Они приходят вкладывать деньги и то, что они построят – они с собой не унесут», – отметил Александр Дрозденко.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, сейчас регион разрабатывает план конкретных действий на ближайшие 2 года, который станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии социально-экономического развития области с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях с COVID-19.

При этом состояние экономики находится на контроле у правительства региона. Аналитическую информацию через сервис дочернего общества ПАО Сбербанк – ООО «ТОТ» Ленобласть получала с 20 апреля до 25 мая. Благодаря ей удалось установить, что больше всего «просели» туризм, салоны красоты, предприятия общепита, спортиндустрия, гостиницы. После введения в регионе с 12 мая послаблений в сфере торговли и бытовых услуг – отмечается положительная динамика.