Губернатор Ленобласти поручил максимально дать «зеленый свет» бизнесу

Глава Ленобласти поручил правительству региона работать 24/7 для скорейшего восстановления экономики.
Александр Дрозденко поручил в рамках проводимых органами госвласти закупок отдавать предпочтение производителям и поставщикам из Ленобласти, а также максимально дать «зеленый свет» бизнесу.
Как уже ранее писал ivbg.ru, сейчас регион разрабатывает план конкретных действий на ближайшие 2 года, который станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии социально-экономического развития области с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях с COVID-19.
При этом состояние экономики находится на контроле у правительства региона. Аналитическую информацию через сервис дочернего общества ПАО Сбербанк – ООО «ТОТ» Ленобласть получала с 20 апреля до 25 мая. Благодаря ей удалось установить, что больше всего «просели» туризм, салоны красоты, предприятия общепита, спортиндустрия, гостиницы. После введения в регионе с 12 мая послаблений в сфере торговли и бытовых услуг – отмечается положительная динамика.