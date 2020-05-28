Дрозденко: послаблений для районов в «красной зоне» не будет

Глава Ленобласти подчеркнул, что только ответственность и дисциплинированность каждого жителя помогут справится с COVID-19.

Комментируя доклад руководителя областного Роспотребнадзора Ольги Историк о том, что ситуация в регионе — стабильная, контролируемая, но — все ещё непростая, глава Ленобласти подчеркнул, что помочь районам перейти из «красной» зоны в «жёлтую» или «зелёную» могут только его жители, начав внимательно относиться к масочному режиму, соблюдая самоизоляцию и другие рекомендации Роспотребнадзора.

«Не надо ждать каких-либо специальных послаблений для районов в «красной зоне»: этих послаблений не будет, пока тот или иной район не перейдёт (по уровню заболеваемости) из «красной» зоны в «жёлтую» или «зелёную»», — сказал Александр Юрьевич.

Вместе с тем, Александр Дрозденко не исключил дальнейших послаблений для районов, находящихся в «зелёной зоне», а также переходов территорий из «красной» зоны в жёлтую и зелёную, который возможен, когда в течение недели количество заболевших меньше количества выздоровевших. А общая разница между заболевшими и выздоровевшими должна быть менее 70 человек.

Напомним, что регион поделен на три зоны, в зависимости от показателей по заболеваемости. Ранее Роспотребнадзор внес корректировки в красную зону, запретив работу предприятий общественного питания, временных ярмарок и рынков. Ленобласть среди первых в России начала ослаблять ограничения по COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти на 28 мая заболевших COVID-19 – 2660 человек. Выздоровели – 1294 человек. Умерли – 11 человек. Всего в России – 326 448 заболевших в 85 регионах. За прошедшие сутки зафиксировано 174 летальных случая. Выздоровевших – 8785 человек. Всего в России от COVID-19 умерли 4142 человека, а выздоровели – 150 993 человека.