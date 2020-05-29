«Коммунисты России» предлагают установить в России памятники врачам, погибшим от коронавируса

Партия «Коммунисты России» предлагает установить в Москве и других городах страны памятники врачам, погибшим в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба.

«В каждом крупном городе России есть погибшие от эпидемии медики, считаем необходимым увековечить их имена в названиях улиц, об этом должны подумать администрации соответствующих субъектов РФ, общественность регионов», — цитирует пресс-служба партии председателя ЦК Максима Сурайкина.

Также «Коммунисты России» просят начать работу над установкой в Москве и в других городах памятников всем российским медикам, погибшим в ходе эпидемии коронавируса.

«Хотя эпидемия коронавируса явно идёт на спад, во многих городах России продолжают заболевать и, к сожалению, уходить из жизни медики, встречающиеся с вирусом на первой линии обороны, стремящиеся спасти жизни пациентов. Медицинские работники проявляют особое мужество в сложившейся ситуации, поскольку они обязаны ежедневно идти на риск, исполняя клятву Гиппократа. Они не могут самоизолироваться по домам», — отметил Сурайкин.

По его словам, необходимо сформировать худсовет, который определит композицию такого памятника, место его размещения, объявит конкурс.

Вам будет интересно В Ленобласти зафиксированы 53 новых случая COVID-19 на 29 мая За прошедшие сутки в России зафиксирован 8572 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 53 новый случай, в Петербурге... 29.05.2020 117