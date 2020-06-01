Защитные костюмы, маски и лекарства доставлены в Псковскую область из Москвы

Защитные костюмы, маски и лекарственные препараты доставлены в Псковскую область из Москвы после того, как власти региона попросили руководство страны помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает в областной оперштаб.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием.
Как уточняется на официальном портале региона, в субботу из Москвы прибыла бригада из семи опытных медицинских специалистов. Предполагается, что они пробудут в Псковской области около двух недель.
По данным оперштаба региона, на воскресенье в Псковской области подтверждены 887 случаев коронавирусной инфекции против 815 в субботу. Выздоровели 343 человека, 10 – скончались.