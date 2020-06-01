Защитные костюмы, маски и лекарства доставлены в Псковскую область из Москвы

Защитные костюмы, маски и лекарственные препараты доставлены в Псковскую область из Москвы после того, как власти региона попросили руководство страны помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает в областной оперштаб.

«Утром 31 мая на восьми грузовиках были доставлены 100 тысяч защитных костюмов, 3 миллиона одноразовых масок и 40 тысяч упаковок препаратов. В их числе современные антибиотики и противовирусные средства, которые доказали свою эффективность в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием.

Как уточняется на официальном портале региона, в субботу из Москвы прибыла бригада из семи опытных медицинских специалистов. Предполагается, что они пробудут в Псковской области около двух недель.

«Мы приехали поделиться опытом, который накоплен у нас в разных клиниках — в нашей группе представлены специалисты из разных учреждений, которые в настоящее время борются с коронавирусной инфекцией, в том числе врач-реаниматолог», — сказал глава специализированной бригады московских медиков, врач-хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Олег Черныш, чьи слова приводят региональные власти.

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По данным оперштаба региона, на воскресенье в Псковской области подтверждены 887 случаев коронавирусной инфекции против 815 в субботу. Выздоровели 343 человека, 10 – скончались.